Werknemers van Vaticaan riskeren ontslag als ze vaccin weigeren

Nieuwe rellen in Spanje na arrestatie van controver­siële rapper: minstens 63 gewonden, tientallen arresta­ties

12:37 In meerdere Spaanse steden zijn nieuwe rellen uitgebroken uit protest tegen de arrestatie van rapper Pablo Hasél (32) voor belediging van de koning. In hoofdstad Madrid zette de oproerpolitie onder meer traangas en rubberkogels in tegen duizenden demonstranten. Ook in Barcelona kwam het tot gewelddadige confrontaties, waarbij de politie rubberkogels gebruikte. Tientallen manifestanten werden gearresteerd.