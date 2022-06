Werknemers SpaceX ontslagen wegens kritische brief over Elon Musk

Zeker vijf werknemers bij ruimtevaartbedrijf SpaceX zijn ontslagen na het schrijven en verspreiden van een kritische brief over Elon Musk. Ze vinden het gedrag van Musk een schande voor het bedrijf.

‘The New York Times’ meldt op basis van anonieme bronnen dat SpaceX, opgericht door Elon Musk, werknemers heeft ontslagen na het verspreiden van een kritische brief. In de open brief refereren de werknemers onder meer aan de recente beschuldigingen van seksueel wangedrag waarbij Musk betrokken zou zijn. Ook schrijven ze verontwaardigd te zijn over het Twittergedrag van Musk.

“Zijn gedrag in de publieke ruimte is een frequente bron van afleiding en verlegenheid voor ons, vooral in de afgelopen weken”, staat in de brief. “Hij wordt gezien als het gezicht van SpaceX. Elke tweet die Elon verstuurt, is in feite een publieke verklaring van het bedrijf.” Ze eisen dat de leidinggevenden zich distantiëren van het gedrag van Musk.

De betrokken werknemers zouden naar verluidt ontslagen zijn “na het verspreiden van de brief”. Dat melden anonieme bronnen aan ‘The New York Times’. Door de brief zouden andere werknemers “zich ongemakkelijk, geïntimideerd en boos hebben gevoeld”, schrijft SpaceX-directeur Gwynne Shotwell in een e-mail aan de werknemers van het bedrijf. Ze zouden door de initiatiefnemers van de brief onder druk zijn gezet om iets te ondertekenen waar ze zelf geen voorstanders van zijn.

SpaceX heeft nog niet gereageerd op de brief.