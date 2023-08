Werknemer zit 2,5 uur opgesloten in vriesruimte: forse boete van bijna miljoen euro voor bekende Britse broodjesketen

De bekende Britse fastfoodketen Pret A Manger is veroordeeld tot het betalen van een boete van 800.000 pond (ruim 933.000 euro) plus 23.667 pond (27.610 euro) kosten, nadat een werkneemster 2,5 uur had vastgezeten in een vriesruimte van het filiaal in Victoria Coach Station in Londen.

Pret A Manger is een Britse keten van fastfoodrestaurants met onder meer gezonde broodjes, salades en biologische koffie in de aanbieding, vergelijkbaar met concurrent Exki. Bij ons is het bedrijf enkel actief in Brussel, maar wereldwijd telt Pret A Manger meer dan 500 vestigingen in een tiental landen. De meeste filialen liggen in Groot-Brittannië, een kleine 300 daarvan in Londen.

In de vestiging van Victoria Coach Station in Londen liep het in juli 2021 grondig mis. Een werkneemster geraakte niet meer uit een vriescel, waarvan de temperatuur standaard staat ingesteld op -18 graden Celsius. De vrouw was gekleed in een jeans en een T-shirt. Ze zocht beschutting tegen de ventilator die koude lucht blies met een verpakkingsdoos van croissants, maar ze kon het karton niet meer scheuren met haar ijskoude handen. Pas 2,5 uur later werd ze gevonden. Ze had moeite met ademen en had geen gevoel meer in haar voeten en benen. De werkneemster werd afgevoerd naar het ziekenhuis, waar ze werd behandeld voor onderkoeling.

Uit het onderzoek bleek dat Pret A Manger tekortschoot in de risicobeoordeling voor werknemers die in een temperatuurgecontroleerde omgeving aan de slag zijn. Eigen verslagen van de broodjesketen brachten aan het licht dat het voorbije anderhalf jaar wel meer gevallen waren gemeld van bevroren of defecte drukknoppen. In januari 2020 had er bovendien al eens iemand vastgezeten in dezelfde inloopvriezer omdat de deur van binnenuit niet kon worden geopend.

Pret A Manger drukte zijn “enorme spijt” uit over het incident. “We hebben een grondig onderzoek uitgevoerd en hebben samen met de fabrikant een oplossing ontwikkeld om te voorkomen dat dit nog eens gebeurt”, aldus het bedrijf.