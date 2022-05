Werknemer van Amerikaanse noodcentrale die ophing tijdens oproep schietpartij in Buffalo riskeert ontslag: “Ze liet me achter om te sterven”

“Ze was aan het roepen en vroeg me waarom ik fluisterde en zei dat ik daarmee moest ophouden”, vertelt Latisha, de werknemer van de supermarkt. “Ik zei dat de schutter zich nog steeds in de winkel bevond en ik doodsbang was en niet wilde dat hij me hoorde. Ik vroeg haar om hulp te sturen, maar ze werd kwaad en hing op.” Latisha belde dan maar naar haar vriend, die opnieuw het Amerikaanse noodnummer 911 telefoneerde om de schietpartij te melden. “Ze liet me achter om te sterven”, zegt Latisha over de hulpverlener.