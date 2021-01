Werknemer in opblaasbaar kerstpak mogelijk oorzaak van virusuitbraak op spoedafdeling in Californië

Californië heeft zijn eigen droevige hulpsintverhaal. Een man in een opblaasbaar kerstpak ligt mogelijk aan de basis van een Covid-19-uitbraak op de spoedafdeling van een ziekenhuis in het noorden van de Amerikaanse staat. Minstens 44 personeelsleden testten al positief en één medewerkster is overleden.

Tussen 27 december en 3 januari liepen zeker 44 personeelsleden van de spoedafdeling van het Kaiser Permanente-ziekenhuis in San Jose het coronavirus op. Eén werkneemster, die dienst had op kerstdag, is overleden aan complicaties van de Covid-19-infectie.

Mogelijk is een personeelslid verantwoordelijk voor de virusuitbraak. Hij had op kerstdag op de spoedafdeling even een opblaasbaar pak in de vorm van een kerstboom aangetrokken. In zo’n pak zitten een batterij en een ventilator om het opgeblazen te kunnen houden. Het zou kunnen dat het pak zo virusdeeltjes door de lucht hielp verspreiden en de coronabesmettingen veroorzaakte.

De ‘kerstman’ van dienst testte zelf ook positief, maar vertoonde op kerstdag geen symptomen van Covid-19. Hij probeerde gewoon iedereen rond hem op te vrolijken, benadrukt het hospitaal. “Dit brengt ons in ieder geval wel in herinnering dat het virus wijdverspreid is - vaak zonder symptomen - en dat we allemaal waakzaam moeten blijven.”

San Jose is de grootste stad van Santa Clara County, waar bijna twee miljoen mensen wonen. De regio is zwaar getroffen door het nieuwe coronavirus. Er zijn nog amper 27 bedden op intensieve verzorging vrij.

