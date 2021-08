Werkloosheidsgraad in Zuid-Afrika stijgt tot hoogste niveau ooit

De werkloosheidsgraad in Zuid-Afrika is tussen april en juni gestegen tot 34,4 procent, een nieuw record. Dat blijkt uit officiële cijfers die dinsdag werden gepubliceerd. Volgens persagentschap Bloomberg, dat een lijst bijhoudt met data van 82 landen, heeft Zuid-Afrika nu de hoogste werkloosheidsgraad ter wereld.

Het grootste industrieland in Afrika, dat het zwaar te verduren had door de coronapandemie, telt vandaag 7,8 miljoen werklozen op een bevolking van 59 miljoen. In het eerste trimester bedroeg de werkloosheidsgraad nog 32,6 procent. Economen hadden volgens Bloomberg een werkloosheidsgraad van 33,2 procent verwacht in het tweede kwartaal.

Vooral in de financiële sector, de dienstensector en de industrie zijn er heel wat jobs gesneuveld.

Zwarte vrouwen zwaarder getroffen

Vrouwen zijn over het algemeen zwaarder getroffen dan mannen: 36,8 procent van de vrouwen was werkloos, tegenover 32,4 procent van de mannen. Vooral de zwarte vrouwen hebben het zwaar om een baan te vinden: 41 procent van hen was werkloos, bij de blanke vrouwen was dat maar 8,2 procent.

Werkloosheidsgraad van 44,4%

De officiële werkloosheidsgraad houdt enkel rekening met mensen die actief op zoek zijn naar werk. Als ook de personen die geen werk hebben en ook niet op zoek zijn worden meegerekend, is 44,4 procent van de actieve bevolking werkloos.

De werkloosheidsgraad in Zuid-Afrika is al lang hoog: ze ligt al meer dan 20 jaar boven de 20 procent. Volgens persagentschap Bloomberg zal de werkloosheidsgraad in het derde kwartaal nog toenemen, aangezien de overheid nieuwe maatregelen genomen heeft om een derde coronagolf tegen te houden. Bovendien hebben de dodelijke rellen van juli een impact op de economie: de onrust kostte het land volgens de South African Property Owners Association 50 miljard rand (2,8 miljard euro) en bracht 150.000 banen in gevaar.

Nog volgens Bloomberg heeft Zuid-Afrika de hoogste werkloosheidsgraad ter wereld. Namibië (33,4 procent), Nigeria (33,3 procent), Jordanië (25 procent) en Costa Rica (18,1 procent) vervolledigen de top vijf. Ter vergelijking: in ons land bedroeg de werkloosheidsgraad in juni 5,9 procent. Bloomberg voegt wel toe dat de gegevens voor bepaalde landen mogelijk gedateerd zijn.

Zuid-Afrika bevond zich al in een recessie voor de coronacrisis in maart 2020 uitbrak. De maatregelen om de crisis in te dijken hebben de economische situatie nog verslechterd. In 2020 kromp de economie met 7 procent.