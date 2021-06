Werk van Rembrandt-leerling gedumpt in afvalcontainer bij Duitse snelweg

Meisje komt vast te zitten onder speelkus­sens in Nederland­se recreatie­plas en sterft

13:13 Bij een ernstig ongeluk aan een waterspeelpark in een populaire recreatieplas in Nederland is een meisje omgekomen. Het kind van een jaar of 9 oud was woensdagmiddag vast komen te zitten onder een speelkussen op het water. Enkele jongens merkten haar plots op, trokken haar los en haalden haar uit de plas. Na reanimatie ter plaatse werd het kind ernstig gewond naar het ziekenhuis gesneld. Maar daar is ze helaas overleden, meldt de politie vrijdagochtend.