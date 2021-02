Werk van Banksy op huis in Nottingham verkocht en uit gevel gehaald

Vrouw van Kim Jong-un voor het eerst in meer dan een jaar in openbaar verschenen

11:28 De vrouw van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft zich voor het eerst in meer dan een jaar in het openbaar laten zien. Ri Sol-ju was samen met haar man in Pyongyang aanwezig bij een concert dat werd opgedragen aan Kim Jong-il, de overleden vader van Kim Jong-un.