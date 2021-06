Wereldwijde uitgaven aan kernwapens stegen met 1,4 miljard dollar in 2020

Iraanse voorraad verrijkt uranium zestien keer groter dan toegestaan

31 mei Iran beschikt momenteel over een voorraad verrijkt uranium die zestien keer zoveel is als door het nucleair akkoord van 2015 toegestaan, zo blijkt uit een rapport van het Internationaal Atoomagentschap IAEA. Topman Rafael Grossi is ook bezorgd over enkele niet-aangegeven nucleaire sites.