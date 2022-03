Wereldwijde sancties tegen Rusland en Poetin op een rij

“We staan waar Duitsland stond in 1944.” Hoe een Russische geheim agent de oorlog beschrijft in een uitgelekte brief

“Er is geen uitweg voor ons land. Er is geen weg meer naar een zege en een nederlaag betekent het einde.” Dat schrijft een analist van de Russische geheime dienst in een uitgelekte brief. Hij schetst een uitzichtloze toestand, waarin hij het risico op een beperkte nucleaire aanval reëel noemt. “Er wordt nu al verwoed gezocht naar bewijzen dat Oekraïne zelf atoomwapens probeerde te maken om zo’n aanval te rechtvaardigen”, beweert de man. Hoe goed geïnformeerd hij is en hoe waarheidsgetrouw, valt niet te verifiëren. Maar het is alleszins een huiveringwekkend relaas.

6 maart