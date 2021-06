Wereldwijde afname aantal kernwapens stagneert

Wereldwij­de uitgaven aan kernwapens stegen met 1,4 miljard dollar in 2020

7 juni Vorig jaar gaven de negen grootste nucleair bewapende landen 1,4 miljard dollar (1,1 miljard euro) meer uit aan nieuwe kernwapens dan in het jaar daarvoor. Dat stelde de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) vast in een rapport dat maandag gepubliceerd werd.