Wereldwijd waanzinnig weer: de voorbije maand kregen deze gebieden extremen te verwerken

Oekraïners over het cruciale tegenoffen­sief: “Het is onmogelijk weg te kijken van de verse graven”

Terwijl hun leger vorderingen probeert te boeken bij een mogelijk beslissend offensief tegen de Russische bezetter, volgen Oekraïense burgers thuis het nieuws met woede, vrees en hoop. “Wie durft me nog te vertellen dat we vredesonderhandelingen met Rusland moeten voeren?”, zegt Natalija (55), uit Kramatorsk, die elke dag met de angst leeft dat de Russen haar huis zullen veranderen in een ruïne.