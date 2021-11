Wereldwijd steeds minder rokers, jaarlijks nog wel 8 miljoen doden ten gevolge van tabak

Internatio­naal Energie Agentschap verwacht dat olieprijs daalt

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) verwacht dat de olieprijzen binnenkort gaan dalen, dankzij de toenemende olieproductie in de Verenigde Staten. Al zal die productie in de VS pas eind 2022 weer op het niveau van voor de coronacrisis liggen.

13:53