Wereldwijd ruim 1.000 grote methaanlekken in 2022, Turkmenistan op kop met meeste en grootste lekken

Maand na de aardbevin­gen: 50.000 doden, honderddui­zen­den gewonden, miljoenen daklozen en miljarden schade

Vandaag is het precies een maand geleden dat een zware aardbeving Turkije en Syrië trof in wat de ergste natuurramp in de Europese regio in een eeuw werd. De hele dag zal je op alle radio- en televisiezenders nogmaals opgeroepen worden een bijdrage aan de hulpverlening te leveren. Hoe is het nu gesteld in het gebied waar 50.000 doden vielen en miljoenen mensen dakloos werden?