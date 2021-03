Wereldwijd recordaantal tweelingen geboren

Sinds de jaren 80 is het aandeel geboortes van tweelingen met een derde toegenomen, van 9,1 tot 12 per 1.000 bevallingen. Vooral in Europa en Noord-Amerika is dat aandeel fors toegenomen, tot respectievelijk 14,4 en 16,9 per 1.000 bevallingen. Dat is bijna zoveel als in Afrika (17,1), maar daar is het aandeel op dertig jaar bijna constant gebleven. De auteurs van de studie wijzen in dat verband op genetische verschillen tussen Afrikanen en andere bevolkingsgroepen.