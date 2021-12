Wereldwijd recordaantal coronabesmettingen in een week, WHO ziet nog steeds hoog risico in omikronvariant

Wereldwijd is in een week tijd een recordaantal besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Dat meldt persbureau AFP woensdag op basis van een eigen telling. Er kwamen van 22 tot en met 28 december in totaal 6,55 miljoen meldingen van infecties binnen, gemiddeld 936.000 per dag.

Bijna de helft van de meldingen komt uit Europa, maar ook in andere delen van de wereld raken steeds meer mensen besmet. Sinds halverwege oktober neemt het aantal vastgestelde besmettingen toe. Dat komt mede door de opmars van de besmettelijke omikronvariant.



Het vorige record was gevestigd in de week van 23 tot en met 29 april. Toen werden gemiddeld 817.000 gevallen per dag gemeld.

Niet meer sterfgevallen

De stijging heeft tot dusver niet geleid tot meer sterfgevallen. Afgelopen week werden gemiddeld 6.450 coronadoden per dag gerapporteerd. Dat is volgens AFP het laagste aantal sinds eind oktober 2020. In de week van 20 tot en met 26 januari 2021 werden de meeste sterfgevallen gemeld, gemiddeld 14.800 per dag.



Sinds de ontdekking van het coronavirus twee jaar geleden zijn meer dan 282 miljoen besmettingen vastgesteld. Ruim 5,4 miljoen mensen zijn aan Covid-19 overleden. Het gaat hierbij alleen om gevallen die officieel bij de autoriteiten bekend zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) denkt vanwege de oversterfte in de wereld dat het werkelijke dodental twee tot drie keer hoger is.

Waarschuwing

De WHO oordeelt in haar wekelijkse rapport dat het gevaar dat de omikronvariant vormt, nog steeds heel groot is. De variant verspreidt zich volgens de huidige waarnemingen duidelijk sneller dan de deltavariant.

In verschillende landen is de variant in geen tijd de dominante geworden. De snelle groei is volgens de WHO te wijten aan een combinatie van de geringe bescherming door de immuunafweer en hogere besmettelijkheid van omikron. In Zuid-Afrika is intussen een daling van de besmettingen merkbaar.

Minder ziekmakend?

Voorlopige gegevens uit Zuid-Afrika, Groot-Brittannië en Denemarken tonen dat zieken met de omikronvariant niet zo vaak in het ziekenhuis moeten worden behandeld, terwijl dat wel het geval was bij de deltavariant. Wel zijn nog meer studies nodig om de waarnemingen beter te begrijpen.



“Omikron dringt makkelijk door in de bovenste luchtwegen maar geraakt veel moeilijker tot diep in de longen zelf, tonen eerste onderzoeken op kweekjes van menselijk weefsel aan”, klinkt het bij viroloog Johan Neyts (KULeuven). “Dat zou het minder ziek worden door omikron mogelijk kunnen verklaren.”

Quote Door de exponen­tiële stijging speelt al heel snel de kracht van de grote getallen. Biostatisticus Tom Wenseleers (KU Leuven)

Een erg besmettelijk virus dat enkel wat verkoudheidssymptomen geeft, zou op zich goed nieuws zijn. Als iedereen op die manier geïnfecteerd geraakt zonder ernstige gevolgen, dooft de epidemie vanzelf uit. Maar er zijn belangrijke kanttekeningen, waarbij de besmettelijkheid een grote rol speelt. “Als omikron slechts half zo ernstig is, wordt het voordeel in de ziekenhuizen bij een verdubbelingstijd van twee tot drie dagen op enkele dagen teniet gedaan”, legde biostatisticus Tom Wenseleers (KU Leuven) bijvoorbeeld uit in een gesprek met De Morgen.

“Door de exponentiële stijging speelt al heel snel de kracht van de grote getallen. Ook al is het percentage mensen dat naar het ziekenhuis moet na een besmetting lager dan bij delta, de muur van besmettingen zal dan nog steeds voor een enorme toename in ziekenhuisopnames zorgen. In Londen zitten ze door de felle stijging van de besmettingen qua ziekenhuisopnames nu al bijna twee keer boven de piek van de vorige deltagolf, en de top is nog niet bereikt.”

