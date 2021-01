Wereldwijd nu 2 miljoen coronadoden te betreuren

2020 in cijfers: een jaar van veel minder, maar ook van veel meer

27 december De markt van de nieuwe wagens is dit jaar met meer dan 20% gekrompen. Met 425.000 nieuw ingeschreven auto's is 2020 veruit het zwakste jaar van deze eeuw. Wat een vreemd jaar was dit. Een jaar waarin we weinig of niet op reis gingen, van thuis werkten en minder dan ooit in de file stonden. Een jaar van contactloos betalen, van minder energie verbruiken en van lege voetbalstadions. 2020 in een paar opvallende cijfers gevat.