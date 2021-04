Wereldwijd meer dan 3 miljoen doden door coronavirus

LIVE. Experten willen meer bezoek voor rusthuisbe­wo­ners

6:56 Na een wekenlange stijging, daalt het aantal overlijdens door Covid-19 opnieuw lichtjes.“We denken dat het plan haalbaar is, maar zeker niet vanzelfsprekend”, zegt viroloog Steven Van Gucht over de deze week aangekondigde versoepelingen. Hij wijst tijdens de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum op het belang van de huidige maatregelen, “die nog steeds essentieel blijven om de curve te doen ombuigen.” Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.