Wereldwijd meer dan 200 miljoen coronabesmettingen

Gemiddeld werden er in de wereld de voorbije 7 dagen meer dan 600.000 dagelijkse besmettingen vastgesteld. Dat is een stijging met 68 procent in vergelijking met de 360.000 nieuwe dagelijkse gevallen van medio juni. Verklaring voor de sterke stijging van het aantal infecties is de wijd om zich heen grijpende en veel besmettelijkere deltavariant van het coronavirus, die voor het eerst opdook in India.