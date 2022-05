Wereldwijd meer dan 100 miljoen mensen op de vlucht

Honderden mensen betogen tegen bezoek koning Juan Carlos aan Spanje

Zo’n driehonderd mensen hebben zondag in Madrid geprotesteerd tegen het bezoek van de gepensioneerde Spaanse koning Juan Carlos aan zijn geboorteland. De demonstranten kwamen bijeen in de buurt van het koninklijk paleis in de Spaanse hoofdstad en hielden borden omhoog met teksten zoals “gerechtigheid” en “de Bourbon in de gevangenis”, verwijzend naar het huis waarvan hij lid is.

