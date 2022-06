Wereldwijd lijden bijna 350 miljoen mensen acute honger, zegt Wereldvoedselprogramma

Jaarverga­de­ring Wereldge­zond­heids­or­ga­ni­sa­tie start met oproep voor vrede

De jaarvergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is zondag in Genève gestart met een oproep voor vrede. Dat is immers een basisvoorwaarde voor gezondheid, verklaarde WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus. "De fundamenten van een stabiele samenleving worden door oorlog nog meer door elkaar geschud dan door pandemieën", klonk het. "Oorlog, honger en ziekte zijn vrienden”.

