Wereldwijd liepen miljoenen kinderen basisvaccins mis door coronapandemie

Wereldwijd hebben 23 miljoen kinderen vorig jaar hun basisvaccins via routinevaccinaties gemist, 3,9 miljoen meer dan het jaar voordien. Het gaat om het hoogste aantal sinds 2009. Dat deelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vandaag mee.

Uit de officiële data van de WHO, maar ook van de VN-kinderrechtenorganisatie Unicef, blijkt dat de meeste van de kinderen, tot 17 miljoen, geen enkel vaccin ontvingen in 2020. De meesten zouden wonen in conflictregio's, afgelegen gebieden of sloppenwijken.

De WHO wijst erop dat de werking van veel vaccinatiediensten verstoord was in 2020, en dat vooral Zuidoost-Azië en het oostelijke Middellandsezeegebied daardoor getroffen waren. Maar door de beperkte toegang tot gezondheidsdiensten en vaccinatie zou in alle regio's het aantal kinderen toegenomen zijn die geen eerste vaccinatie kregen. In vergelijking met 2019 misten 3,5 miljoen meer kinderen hun eerste vaccin tegen difterie, tetanus en kinkhoest (DTP-1), 3 miljoen meer misten hun eerste mazelenvaccin.

Volgens de WHO komt uit de data ook naar voren dat de middeninkomenslanden nu een groeiend aantal kinderen tellen die minstens één vaccin missen. In India is de daling erg groot: het percentage kinderen dat een derde vaccin tegen difterie, tetanus en kinkhoest (DTP-3) ontving, daalde daar van 91 naar 85 procent.

Ook zorgen om VS

De Amerikaanse regio is eveneens een bron van bezorgdheid, klinkt het. Daar zorgen een gebrek aan financiering, desinformatie over vaccins en instabiliteit voor een dalende vaccinatiegraad. Nog 82 procent van de kinderen zijn er volledig gevaccineerd met DTP, tegen 91 procent in 2016.

Betogers tegen vaccins in Houston, Texas.

De WHO merkt op dat zelfs voor de coronapandemie de globale vaccinatiegraad rond de 86 procent bleef hangen tegen difterie, tetanus, kinkhoest, mazelen en polio. Dat is onvoldoende, want de WHO acht voor mazelen bijvoorbeeld een vaccinatiegraad van 95 procent nodig, dikwijls de eerste ziekte die de kop op steekt als kinderen verstoken blijven van vaccins.

"Dit zijn alarmerende cijfers die suggereren dat de pandemie jaren van vooruitgang tenietdoet en miljoen kinderen blootstelt aan dodelijke, vermijdbare ziektes. Dit is een wake-upcall. We kunnen niet toelaten dat Covid-19 een erfenis nalaat van een heropflakkering van mazelen, polio en andere dodelijke ziektes", zegt Seth Berkley, CEO van de internationale vaccinalliantie Gavi, in het persbericht. Samen met Unicef en de WHO roept Gavi op om de routinevaccinaties dringend weer op te nemen en er extra in te investeren.

