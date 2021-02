Wereldwijd al rond de 4.000 varianten van coronavirus (en dat is slecht nieuws voor vaccins)

De race is dus begonnen om de huidige vaccins nog op punt te stellen. “Alle producenten, zoals Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca/Oxford, bekijken hoe ze hun vaccin kunnen verbeteren om ons ervan te verzekeren dat we klaar zijn voor om het even welke nieuwe variant”, aldus de minister. Daarbij zal ook bekeken worden of het toedienen van doses van een verschillend vaccin een effect kan hebben.

Bij de duizenden varianten die sinds het begin van de pandemie ontdekt zijn, vinden we ook de Britse, de Zuid-Afrikaanse en de Braziliaanse, die allemaal een stuk besmettelijker lijken te zijn. De resultaten van de eerste onderzoeken lijken er verder op te wijzen dat de vaccins niet even effectief zijn tegen die varianten. Volgens Zahawi is het echter erg onwaarschijnlijk dat de huidige vaccins in het gehéél niet zouden werken tegen de nieuwe varianten, “zeker als we kijken naar ernstige ziekte en ziekenhuisopnames”.

Mutaties

Het is heel normaal dat er van een virus varianten ontstaan. Bij het repliceren van het genetisch materiaal van het virus kunnen immers altijd kleine foutjes of mutaties ontstaan. Het coronavirus is bovendien een RNA-virus, dat bij het kopiëren van het erfelijk materiaal sowieso veel fouten maakt.

Volgens het British Medical Journal is maar een heel kleine minderheid van die veranderingen belangrijk, in de zin dat ze het virus op een belangrijke manier wijzigen.

Het coronavirus heeft intussen al 2,2 miljoen levens geëist wereldwijd. Er werden ook al 104,5 miljoen bevestigde gevallen gerapporteerd volgens de officiële cijfers van de Johns Hopkins University.

Prik

Er wordt intussen ook volop gevaccineerd. Israël staat daar verhoudingsgewijs nog altijd het verst in. 38 procent van de bevolking heeft daar al een eerst prik gekregen en 22 procent is volledig gevaccineerd. Daarna volgen de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk, Bahrein en de Verenigde Staten.

