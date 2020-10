Wereldwijd 10 miljoen coronabesmettingen erbij in één maand tijd

Nog altijd zijn de meeste besmettingen vastgesteld in de Verenigde Staten (ruim 8,15 miljoen). De verwachting is dat India (nu ruim 7,5 miljoen) op termijn de eerste plek overneemt. Brazilië staat derde met 5,2 miljoen vastgestelde coronagevallen en Rusland vierde met 1,4 miljoen besmettingen. Argentinië, Colombia, Frankrijk en Spanje volgen met besmettingsaantallen tussen de 900.000 en 1 miljoen.

Dodental op meer dan 1,1 miljoen

Het wereldwijde dodental door Covid-19 staat inmiddels op meer dan 1,1 miljoen. Ook hierbij voeren de Verenigde Staten de ranglijst aan, met nu bijna 220.000 doden. Op plaats twee staat Brazilië met meer dan 150.000 dodelijke slachtoffers en op plaats drie India met ruim 114.000 doden. Daarna volgt Mexico (meer dan 86.000 overlijdens), het Verenigd Koninkrijk sluit met bijna 44.000 doden de trieste top vijf af.

De Britten worden gevolgd door Italië (ruim 36.500 doden), Spanje (bijna 34.000) en Frankrijk (zo’n 33.500). België staat op de achttiende stek met nu 10.413 doden.

Er zijn ook al meer dan 23.500.000 mensen van Covid-19 genezen.

Kaap van 200.000 slachtoffers gerond in Europa

In heel de Europese Unie, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (samen de zogenaamde Europese Economische Ruimte) en het Verenigd Koninkrijk zijn in totaal meer dan 200.000 mensen gestorven aan het nieuwe coronavirus. Dat bleek zondag uit de nieuwste cijfers van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Er is in heel Europa intussen ook sprake van ruim 4,8 miljoen bevestigde besmettingen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) telt zowat 7,8 miljoen besmettingen en bijna 255.000 dodelijke slachtoffers in Europa. In die cijfers zijn ook onder meer Rusland en Oekraïne bijgerekend. De WHO vindt het stijgende aantal Covid-19-gevallen in Europa tijdens deze stevige tweede coronagolf “zeer zorgelijk”. Maar de situatie is gelukkig nog niet zo erg als in april, zei het Europese kantoor van de WHO afgelopen donderdag.

Maatregelen

“Het dagelijkse aantal gevallen stijgt, het aantal ziekenhuisopnames stijgt”, zei Hans Kluge, de regionale directeur van de WHO voor Europa, op een persconferentie. “Covid is nu de vijfde belangrijkste doodsoorzaak en de drempel van duizend doden per dag is nu bereikt.” Maar Kluge zei dat “we niet in de situatie van maart en april zijn”. “Hoewel we twee tot drie keer meer gevallen per dag registreren vergeleken met de piek in april, zien we nog steeds vijf keer minder sterfgevallen.”

Kluge zei dat een deel van de toename kan worden toegeschreven aan het hogere aantal coronatests onder jongere mensen, en dat de lagere sterfte kan worden verklaard door de verspreiding van het virus onder jongere, minder kwetsbare groepen. Hij voegde er echter aan toe dat als de maatregelen tegen het virus worden versoepeld, het sterftecijfer in januari 2021 vier tot vijf keer zo hoog zou kunnen zijn als in april.

Omgekeerd kunnen “eenvoudige maatregelen”, zoals het gebruik van mondkapjes in combinatie met strikte controle op sociale bijeenkomsten, tegen februari meer dan 280.000 levens redden.