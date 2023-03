Wereldrecordpoging ‘langste busreis’: op 56 dagen doorkruis je 22 landen met “luxe bus”

Het Indiase expeditiebedrijf Adventures Overland wil de langste busreis ter wereld maken. Het bedrijf biedt hiervoor een 56-daagse reis aan voor maximaal 30 passagiers. De bus vertrekt in augustus en houdt halt in 22 landen. De passagiers reizen van de grootste stad van Turkije via de Balkan naar Oost-Europa, Scandinavië en via West-Europa naar de Britse hoofdstad. Wil je een van de 30 passagiers zijn? Een instapticket kost je net geen 23.000 euro.

Hoewel twee maanden in een bus reizen voor sommigen niet zo aantrekkelijk lijkt, wordt het voertuig beschreven als een “speciale luxe bus ontworpen voor comfortabele langeafstandsreizen”, luidt het bij Adventures Overland.

In twee maanden van Istanbul naar Londen terwijl je zelf niet achter het stuur zit? Het Indiase expeditiebedrijf wil met dit concept het wereldrecord ‘langste busreis ooit’ verbreken. De reis voor twee personen omvat een dagelijks ontbijt, 30 lunches en diners, alsook alle hotelovernachtingen. Het prijskaartje van deze trip is 22.550 euro.

Een overtocht per veerboot over de Finse Golf, een bezoek aan de Noordkaap - het noordelijkste punt van het Europese vasteland - en een cruise langs de Noorse Fjorden behoren tot de hoogtepunten van de reis van 12.000 kilometer. Ook België is opgenomen in het programma. Vooraleer de reis eindigt in Londen, maakt de bus nog halt in Duitsland, Nederland, Frankrijk en België.

Volledig scherm De route die de bus zal maken doorheen 22 landen. © Adventures Overland

Comfortabel reizen met verstelbare stoelen

Wat luxe betreft, voldoet de bus volgens de organisatie aan alle eisen. Passagiers nemen plaats op verstelbare stoelen “met voldoende beenruimte”. Bovendien zijn er AUX- en USB-poorten aanwezig op de bus, een uitklapbaar dienblad en flessen- en bekerhouders. Elke passagier mag twee grote koffers meenemen.

Volledig scherm Het interieur van de bus. © Adventures Overland

Expeditiebedrijf Adventures Overland werd in 2012 opgericht en organiseerde verschillende expedities van India naar Londen. Vooraleer het busconcept gelanceerd werd, konden reizigers enkel deelnemen met hun eigen auto en reisden ze in konvooi. Nu organiseert het bedrijf deze busreis voor mensen die niet graag zelf achter het stuur zitten en zin hebben om een wereldrecord te verbreken.

“Het bieden van een niche en klasse ervaring in een veilige omgeving is onze topprioriteit. Wij zorgen voor documentatie, papierwerk, visa en vergunningen om ervoor te zorgen dat de volledige focus van de deelnemers ligt op het beleven van de reis”, aldus de woordvoerder van Adventures Overland.

Volgens het Guinness World Record loopt de huidige langste busroute ter wereld over 6.200 kilometer en verbindt Lima in Peru met Rio de Janeiro in Brazilië.

Of het Indiase bedrijf het wereldrecord zal verbreken is nog even afwachten. De bus vertrekt op 7 augustus in Istanbul en komt, als alles goed gaat, op 1 oktober aan in Londen.

