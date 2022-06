Wereldprimeur: vrouw krijgt nieuw oor gemaakt door 3D-printer

UPDATE Nederland­se Gino (9) vermist na bezoek aan speeltuin: step gevonden die mogelijk van jongen is

In de Nederlandse gemeente Kerkrade, vlak bij de Belgische grens, wordt met man en macht gezocht naar Gino van der Straeten (9). De Nederlandse jongen is sinds woensdagavond vermist na een bezoek aan de speeltuin. De politie houdt rekening met een misdrijf en spreekt van “levensgevaar”. In Landgraaf, enkele kilometers verderop, is gisterenavond een step gevonden die veel lijkt op die van de jongen. Dat heeft een woordvoerster van de politie gezegd.

4:11