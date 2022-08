Wereldleiders op de dansvloer: Finse premier Sanna Marin is niet enige leider die al eens de beentjes losgooit

Politiek Na de feestende Finse premier: waar vinden onze politici dat de grens ligt?

Over de ‘dansmoves’ van de Finse premier Sanna Marin (36) wordt door een deel van de oppositie en media in Finland moord en brand geschreeuwd. Een premier onwaardig, zo klinkt het. Hoe denken onze politici in België daarover? “Die hele heisa kon even goed over mezelf gaan.”

7:16