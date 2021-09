Wereldleiders hoeven bij VN toch geen vaccinatiebewijs te tonen

Jobat Gelukkiger zijn op je werk? 5 tips om het zelf aan te pakken

15 september We spenderen heel wat tijd op het werk. Het is dan ook van groot belang dat we ons daar goed voelen. Voor een deel hebben we dat zelf in de hand, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Jobat.be geeft vijf tips om gelukkiger te zijn op het werk.