Wereldleiders "bezorgd” over Russische activiteiten aan Oekraïense grens

Toeristen zijn getuige van Thelma & Loui­se-achtige dood moeder en dochter

7:24 Tientallen dagjesmensen keken zaterdag verbijsterd toe hoe een moeder en dochter in Californië met hun auto het ravijn in stortten. Het ongeluk had veel weg van het slot van de film Thelma & Louise, maar of het ook daadwerkelijk de bedoeling was van de twee vrouwen om het ravijn in te rijden, wordt nog onderzocht.