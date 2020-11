Wereldleiders betuigen medeleven aan Oostenrijk: “Afschuwelijk en hartverscheurend” - “We zullen nooit toegeven aan terreur”

Premier Alexander De Croo heeft op Twitter zijn medeleven betuigd naar aanleiding van het terreurgeweld in Wenen. De tweet was opgesteld in het Duits en gericht aan de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz. Ook andere politieke leiders hebben gereageerd op de gebeurtenissen in de Oostenrijkse hoofdstad.

“We maken momenteel moeilijke tijden door in onze republiek. Ik wil alle hulpdiensten bedanken die hun leven riskeren, vooral vandaag voor onze veiligheid. Onze politie zal resoluut optreden tegen de daders van deze afschuwelijke terroristische aanslag. Ik ben opgelucht dat onze politieagenten al een dader hebben kunnen elimineren. We zullen ons nooit laten intimideren door terrorisme en zullen deze aanvallen met alle middelen resoluut bestrijden”, zegt Kurz in een statement op Twitter.



Hij meldde nog dat het Oostenrijkse leger de beveiliging van Wenen gaat overnemen, zodat de politie zich kan concentreren op het bestrijden van terrorisme. Kurz sprak ook zijn dank uit aan de vele Europese collega’s die al hun medeleven hebben betuigd.



“Gechoqueerd en bedroefd over de verschrikkelijke terreuraanslag van deze avond in Wenen. Mijn diepste condoleances aan de slachtoffers en hun families. Ik betuig mijn solidariteit met de bevolking in Wenen en Oostenrijk. We zullen nooit toegeven aan terreur", aldus De Croo.

Ook Europees president Charles Michel reageerde en betuigde zijn medeleven aan Kurz. “Europa veroordeelt deze laffe daad die het leven en onze menselijke waarden schendt met nadruk. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en de mensen van #Wenen in de nasleep van de gruwelijke aanval van vanavond. Wij staan ​​achter Oostenrijk.”

“Een verschrikkelijke aanslag bij een synagoge in Wenen. Namens Nederland heb ik Sebastian Kurz zojuist onze onvoorwaardelijke steun betuigd met de slachtoffers, hun families en de Oostenrijkse regering bij het verwerken van deze afschuwelijke daad”, schrijft de Nederlandse premier Mark Rutte.

Ook de Franse president Emmanuel Macron heeft zijn medeleven betuigd. “Wij, Fransen, delen de schok en het verdriet van de Oostenrijkers na een aanslag in Wenen. Na Frankrijk is het een bevriend land dat wordt aangevallen. Dit is ons Europa. Onze vijanden moeten weten met wie ze te maken hebben. We zullen nergens aan toegeven.”

“Na weer een gruwelijke aanval op onze vrijheid, onze waarden en onze manier van leven, zijn onze gedachten vanavond bij onze vrienden uit Oostenrijk en de inwoners van Wenen. We laten haat nooit winnen”, reageert de Luxemburgse premier Xavier Bettel.

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken deed een oproep om “niet toe te geven aan de haat, die onze samenleving verdeelt”. “De ware omvang van de terreurdaad kan nog niet worden bepaald, maar onze gedachten gaan in deze moeilijke uren uit naar de gewonden en de slachtoffers”, twitterde het Duitse ministerie, verwijzend naar dit “verschrikkelijke en onthutsende nieuws” uit Wenen.

Bondskanselier Angela Merkel reageerde intussen ook: “Wij Duitsers betuigen onze sympathie en solidariteit met onze Oostenrijkse vrienden. De strijd tegen islamistisch terrorisme is onze gemeenschappelijke strijd.”

Er kwamen ook reacties uit de Verenigde Staten, onder meer van president Donald Trump. “Deze kwaadaardige aanvallen op onschuldige mensen moeten stoppen. De VS staan achter Oostenrijk, Frankrijk en heel Europa in de strijd tegen terroristen, waaronder radicale islamitische terroristen.”

Ook zijn Democratische uitdager Joe Biden veroordeelde het geweld. “We moeten ons verenigen tegen haat en geweld”, klonk het bij hem op Twitter.

Brits premier Boris Johnson zegt “diep geschokt” te zijn door de aanslagen. “De gedachten van de Britten zijn bij de inwoners van Oostenrijk. We verenigingen ons tegen terreur.”

De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft op zijn beurt het terreurgeweld “met klem veroordeeld”. “Er is geen plaats voor haat en geweld in ons gemeenschappelijke Europese huis”, zo schreef hij op Twitter. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio reageerde eveneens via Twitter en verklaarde dat “Europa moet reageren” na deze “laffe aanslag”.

De Canadese eerste minister Justin Trudeau: “De schietpartij in Wenen is afschuwelijk en hartverscheurend. Wij veroordelen deze terreurdaad in de sterkst mogelijke bewoordingen. Onze gedachten zijn bij de bevolking van Oostenrijk en bij iedereen die door deze betreurenswaardige daad wordt getroffen.”

Ook vanuit Tsjechië kwamen solidariteitsbetuigingen met de Oostenrijkers. “Ik ben geschokt door de aanslag op de synagoge in Wenen en ik wil mijn solidariteit betuigen aan heel het Oostenrijkse volk en aan mijn vriend (kanselier) Sebastian Kurz”, klonk het bij monde van Andrej Babis.

Secretaris-generaal van de Vernigde Naties António Guterres reageerde. “Ik veroordeel deze aanvallen in de sterkst mogelijke bewoording en bevestig de solidariteit van de VN met de inwoners en de regering van Oostenrijk.”

De Indische premier Narendra Modi zegt “diep geschokt en bedroefd” te zijn “door de laffe terreuraanslagen in Wenen”. “India staat in deze tragische periode naast Oostenrijk. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun families.”

