Wereldjongerendagen in Lissabon: 1 miljoen katholieke jongeren verwacht waaronder 500 Vlamingen

Van het verre Australië tot gastland Portugal: katholieken uit heel de wereld zijn aanwezig in de Portugese hoofdstad. De Wereldjongerendagen vinden plaats van 1 tot 6 augustus en zijn een driejaarlijkse, katholiek geïnspireerde bijeenkomst waar honderdduizenden jongeren van over de hele wereld op afkomen. De Malediven is het enige land ter wereld dat niet door pelgrims vertegenwoordigd is.

Grootste katholieke evenement

De Wereldjongerendagen is het grootste katholieke evenement ter wereld. Gedurende een week worden honderdduizenden jongeren van over de hele wereld ontvangen in lokale parochies, bisdommen en families. Bovenop de gebedsmomenten, ontspanning en gezellig samenzijn zijn er verschillende activiteiten, georganiseerd door de WJD-organisatie. De jongeren maken ook van deze gelegenheid gebruik om over verschillende actuele onderwerpen zoals natuur en klimaat in gesprek te gaan met elkaar.