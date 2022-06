Wereldhandelsorganisatie sluit eerste wereldwijde handelsdeal sinds 2013

Nederland­se vrouw (27) in Colombia stierf door kogel die voor crimineel bestemd was

In Colombia is woensdag een 27-jarige Nederlandse toeriste om het leven gekomen door een verdwaalde kogel die bedoeld was voor een Braziliaanse drugshandelaar. Dat melden Colombiaanse media en het Franse persbureau AFP donderdag op basis van een verklaring van de Colombiaanse politie.

