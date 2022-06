Wereldgezondheidsorganisatie verwacht "hoge viruscirculatie" deze zomer

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO verwacht een "hoge circulatie van het coronavirus" deze zomer in Europa. Ze roept de Europese landen dan ook op om de verspreiding van nabij op te volgen.

"Gezien het feit dat de Europese landen de coronamaatregelen hebben opgeheven, zal het virus op een hoog niveau circuleren tijdens de zomer", schreef Hans Kluge, regionaal directeur bij WHO Europa in een statement aan het Franse persagentschap AFP. "Het virus zal niet verdwijnen als landen het niet meer van nabij opvolgen. Het zal mensen blijven besmetten, blijven veranderen en is nog steeds dodelijk.”

Onder impuls van de nieuwe omikronsubvariant BA.5 is het aantal besmettingen in de landen die tot de Europese zone van de WHO behoren deze week gestegen richting 500.000. Eind mei lag dat cijfer nog op 150.000. De stijging doet zich voor in quasi alle Europese landen, met Portugal, Frankrijk en Duitsland bij de koplopers.



"We moeten het virus blijven opvolgen. Als we dat niet doen, varen we alsmaar meer blind op het vlak van besmetting en evolutie", waarschuwde Kluge nog.