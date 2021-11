Wereldgezondheidsorganisatie raadt alle zestigplussers aan om reis uit te stellen - Van Ranst: “Heel hard advies”

De WHO heeft omikron als zorgelijk en risicovol aangemerkt. Na de ontdekking in Zuid-Afrika vorige week is de variant over de hele wereld opgedoken. Inmiddels hebben 56 landen reismaatregelen genomen in een poging omikron-import te vertragen.

In navolging van virologen en andere wetenschappers stelt de WHO dat de variant zeker tot meer besmettingen in Europa en elders gaat leiden. Mensen met aandoeningen waardoor ze grote risico’s lopen bij een coronabesmetting zoals hartkwalen, kanker en diabetes en ook 60-plussers doen er daarom goed aan voorlopig niet te reizen, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie in afwachting van meer duidelijkheid over de gevolgen en het gevaar van de nieuwe variant.

Voorbarig

Marc Van Ranst zegt verbaasd te zijn: “Ik vind dit een heel hard reisadvies. Prematuur ook, want over omikron weten we nog quasi niets met zekerheid. We weten niet of de variant besmettelijker is, niet of die in staat is om de vaccins te omzeilen en ook niet of die meer of minder ziekmakend is. Daarom vind ik het advies dat de WHO nu geeft, ‘een hele moeilijke’. Ik vind dat je een heel goed onderscheid moet maken tussen mensen die ernstig ziek zijn en mensen van 60 jaar. Zestig, dat is tegenwoordig het nieuwe veertig. En mensen met diabetes aanraden om voorlopig niet te reizen, vind ik nogal voorbarig. Misschien is de WHO bang dat reizigers vast komen te zitten en niet aan hun medicatie zullen geraken?”