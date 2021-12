Wereldgezondheidsorganisatie raadt alle niet-gevaccineerde zestigplussers aan om reis uit te stellen

Mensen boven de 60 die niet volledig gevaccineerd of personen met onderliggende aandoeningen, zouden hun reisplannen maar even in de ijskast moeten zetten om niet te worden blootgesteld aan de risico’s die de omikronvariant met zich meebrengt, stelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Die herhaalt wel dat algemene reisverboden niet zinvol zijn om de verspreiding van het al dan niet gemuteerde virus tegen te houden.

De WHO heeft omikron als zorgelijk en risicovol aangemerkt. Na de ontdekking in Zuid-Afrika vorige week is de variant over de hele wereld opgedoken. Inmiddels hebben 56 landen reismaatregelen genomen in een poging omikron-import te vertragen.

In navolging van virologen en andere wetenschappers stelt de WHO dat de variant zeker tot meer besmettingen in Europa en elders gaat leiden. Mensen met aandoeningen waardoor ze grote risico’s lopen bij een coronabesmetting zoals hartkwalen, kanker en diabetes en ook niet-gevaccineerde 60-plussers doen er daarom goed aan voorlopig niet te reizen, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie in afwachting van meer duidelijkheid over de gevolgen en het gevaar van de nieuwe variant. Eerder werd in de media bericht dat het zelfs om gevaccineerde 60-plussers zou gaan, dat werd later gecorrigeerd naar niet-gevaccineerde 60-plussers.

De WHO raadt overheden aan goed te kijken naar het screenen, testen en isoleren van vliegtuigpassagiers. Wees bij het nemen van maatregelen “kalm, gecoördineerd en coherent”, is het advies.

Voorbarig

Marc Van Ranst zegt verbaasd te zijn: “Ik vind dit een heel hard reisadvies. Prematuur ook, want over omikron weten we nog quasi niets met zekerheid. We weten niet of de variant besmettelijker is, niet of die in staat is om de vaccins te omzeilen en ook niet of die meer of minder ziekmakend is. Daarom vind ik het advies dat de WHO nu geeft, ‘een hele moeilijke’. Ik vind dat je een heel goed onderscheid moet maken tussen mensen die ernstig ziek zijn en mensen van 60 jaar. Zestig, dat is tegenwoordig het nieuwe veertig. En mensen met diabetes aanraden om voorlopig niet te reizen, vind ik nogal voorbarig. Misschien is de WHO bang dat reizigers vast komen te zitten en niet aan hun medicatie zullen geraken?”

Van Ranst zelf is 56 jaar. “Maar als ik vier jaar ouder zou zijn, zou dit advies van de WHO me niet stoppen om een uitstap te maken naar de Waddeneilanden.” Het interview met Van Ranst werd overigens opgenomen voordat bekend was dat het advies slechts niet-gevaccineerde 60-plussers betreft.

