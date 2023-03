‘Wereldbevolkingsbom’ zal uitblijven, maar dat heeft niet enkel voordelen

Al een lange tijd wordt er gevreesd voor het ontploffen van de ‘wereldbevolkingsbom’. Maar volgens een nieuwe studie van de Club of Rome, een non-profitorganisatie, zal het bevolkingsaantal lager en sneller pieken dan werd voorspeld. Met de huidige trends zal de wereldbevolking voor het midden van de eeuw een hoogtepunt van 8,8 miljard bereiken. Tegen 2100 zouden we met zo’n 7,3 miljard mensen kunnen zijn, volgens de studie.

Na de piek zal het bevolkingsaantal snel afnemen. De groei zou eerder kunnen plaatsvinden als regeringen maatregelen nemen om de gemiddelde inkomens en het opleidingsniveau, vooral voor vrouwen, te verhogen. Dat staat te lezen in het rapport. Vorig jaar schatte de Verenigde Naties dat de wereldbevolking tegen het midden van de eeuw 9,7 miljard zou bedragen en daarna nog enkele decennia zou blijven toenemen.

Voor- en nadelen

Het uitblijven van de bom is goed voor het klimaat, want zodra de bevolkingsgroei voorbij is zal de druk op de natuur en het klimaat verminderen. Ook de sociale en politieke spanningen zouden afnemen. Wel blijft het belangrijk om inspanningen te blijven leveren om de klimaatverandering af te remmen, schrijven de auteurs.

Maar de dalende bevolking kan ook problemen veroorzaken. Zo zullen er minder werkkrachten zijn en zal de druk op de zorg toenemen door de vergrijzing. Landen als Japan en Zuid-Korea hebben hier al mee te kampen. “Vanuit milieuoogpunt staan we nog steeds voor grote uitdagingen”, zegt Ben Callegari, een van de auteurs aan de Britse krant ‘The Guardian’. “We moeten veel moeite doen om het huidige ontwikkelingsparadigma van overconsumptie en overproductie aan te pakken, wat grotere problemen zijn dan de bevolking.”

Twee scenario’s

Het rapport houdt rekening met verschillende sociale en economische factoren die invloed hebben op het geboortecijfer, zoals verhoging van het onderwijsniveau en het inkomen. Daaruit zijn twee scenario’s voortgekomen, gebaseerd op verschillende beleidscenario’s.

Als de regeringen hun beleid niet aanpassen, zal de groei van de wereldbevolking op minder dan 9 miljard stranden in 2046 en vervolgens afnemen tot 7,3 miljard in 2100. Ondanks dat in dit scenario het klimaat niet compleet ten val zal komen, neemt de kans op regionale maatschappelijke teloorgangen toe in de jaren tot 2050. Dit zal het gevolg zijn van toenemende sociale verdeeldheid. Het risico is het grootst in de meest zwakke, slecht bestuurde en ecologisch kwetsbare economieën.

In het tweede, meer optimistische scenario, belasten regeringen de rijken om op die manier te investeren in onderwijs, sociale diensten en meer gelijkheid. Hierdoor zal het aantal mensen in 2040 een hoogtepunt bereiken van zo’n 8,5 miljard. Nadien zal dat aantal met meer dan een derde dalen tot ongeveer 6 miljard in 2100. Dit zal voordelen opleveren voor de samenleving en het klimaat.

Klimaat

De onderzoekers vermoeden dat tegen 2050 de uitstoot van broeikasgassen ongeveer 90 procent lager zal liggen dan in 2020. Broeikasgassen zullen steeds vaker verwijderd worden uit de lucht door het opgevangen en opslaan van koolstof. Naarmate de eeuw vordert, zal er meer koolstof opgevangen worden dan bewaard, waardoor de wereldwijde temperatuur onder de twee graden boven het pre-industriële niveau blijft. “De natuur zal zich geleidelijk herstellen en op veel plaatsen weer gedijen”, concluderen de auteurs van de studie.