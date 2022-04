Wereldbank ziet "alternatieve weg" om economische ramp in Afghanistan te vermijden

"In de huidige omstandigheden zijn de perspectieven voor de Afghaanse economie desastreus", zo waarschuwt de Wereldbank. Het bruto binnenlands product per inwoner zou tegen eind dit jaar met zo'n 30 procent dalen in vergelijking met eind 2020. "De economie groeit niet snel genoeg om de bestaansmiddelen te verbeteren of kansen te creëren voor de 600.000 Afghanen die jaarlijks de arbeidsgeschikte leeftijd bereiken."

"Een alternatieve weg is mogelijk", meent de Wereldbank, maar dan moet de regering "de basisnormen voor de behandeling van vrouwen en meisjes en de mensenrechten onderschrijven en een gezond economisch beleid voeren". De taliban, de fundamentalistische islamitische beweging die in augustus vorig jaar opnieuw de macht greep in Afghanistan, kwam eind maart terug op een besluit om meisjes naar school te laten gaan.

“Economisch potentieel”

Sinds de taliban aan de macht is, is het land in een diepe financiële en humanitaire crisis verzeild, veroorzaakt door de blokkering van miljarden aan buitenlandse tegoeden en de plotse stopzetting van de internationale steun die het land gedurende twintig jaar min of meer overeind hield. "De inkomsten per inwoner zijn waarschijnlijk met een derde gedaald in de laatste maanden van 2021, waarmee de economische vooruitgang die sinds 2007 was gerealiseerd is weggeveegd", aldus het rapport.