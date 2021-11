Wereldbank overweegt humanitaire hulp voor Afghanistan

PORTRET. Afghanis­tans beroemdste vrouw, die eigenlijk niet op de foto wilde

Er zijn weinig mensenlevens die zo hard beïnvloed werden door één enkele foto als dat van Sharbat Gula. Zij is het Afghaanse meisje dat in 1985 op de cover van National Geographic verscheen. Het is aan die beroemdheid te danken dat ze deze week naar Europa mocht komen om aan de taliban te ontsnappen. Maar wou ze dat wel? En was die vlucht ook nodig geweest als haar doordringend groene ogen nooit aan de wereld waren getoond? Dit is het verhaal van een vrouw die eigenlijk niet wou poseren — en liever niet beroemd was geweest.

28 november