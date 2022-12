Wereldbank geeft nog eens 610 miljoen dollar steun aan Oekraïne

Ryanair sluit loonak­koord met Ierse piloten, in België nog geen akkoord

De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair heeft een overeenkomst gesloten over de lonen van haar piloten in Ierland, zo heeft ze vandaag aangekondigd. De deal van vier jaar werd gesloten met de vakbond Forsa. In België is er nog geen akkoord.

12:19