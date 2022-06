Werden menselijke botten als meststof gebruikt na Slag bij Waterloo? Onderzoekers ontrafelen mysterie rond verdwenen dode soldaten

Zo lokten de Engelsen Napoleon in de val: “Ik zal vermoede­lijk de rest van mijn leven bij jullie doorbren­gen”

Rentenieren in Amerika: dat was het plan van Napoleon na de nederlaag in Waterloo. Maar het draaide anders uit. Wanneer Parijs gevallen is, lokken de sluwe Britten de keizer in de val voor de Franse kust. Zijn kastelen van weleer worden ingeruild voor het afgelegen Sint-Helena, “een eiland dat de duivel gekakt heeft toen hij zich naar een andere wereld begaf”. Dit is het relaas van hoe ze dat voor elkaar kregen. “Koninklijke Hoogheid, geconfronteerd met een verdeeld land en met de vijandschap van de grote Europese mogendheden, heb ik mijn politieke carrière beëindigd. Ik doe, net als Themistocles een beroep op de gastvrijheid van het Britse volk.”

