Werd Émile aangereden door auto of tractor? Dorpsbewoners en potentiële getuigen verhoord

Na meer dan 60 uur zoeken met honderden mensen is het tweeënhalf jaar oude jongetje Émile nog steeds niet gevonden in het dorp Le Vernet tussen Grenoble en Nice. Maar nu heeft het onderzoek een andere wending genomen. Het Franse dagblad ‘La Provence’ meldt dat de speurders onderzoeken of de Franse peuter is aangereden door een auto of tractor. Dorpsbewoners en potentiële getuigen worden sinds maandagavond verhoord om nieuwe aanwijzingen te vinden.

Sinds dinsdagochtend is Le Vernet volledig afgesloten. Alleen dorpsbewoners mogen nog in en uit het dorp. “Ik vraag de mensen om niet naar deze plek te komen, die afgesloten zal zijn voor iedereen van buiten het dorp, zodat we nieuwe zoekacties op touw kunnen zetten”, waarschuwt Rémy Avon, de officier van justitie in Digne-les-Bains.

Momenteel lijken de speurders zich te focussen op de piste dat de peuter is aangereden door een gemotoriseerd voertuig zoals een auto of tractor. Dorpsbewoners en potentiële getuigen worden sinds maandagavond verhoord om nieuwe aanwijzingen te vinden, zo weten ‘La Provence’ en ‘BFMTV’. Speurders zullen aan de hand van telefoniegegevens proberen vast te stellen wie zich in de buurt van het piepkleine gehucht Haut Vernet, op twee kilometer van Le Vernet, bevond toen de kleine Émile daar aan de aandacht van zijn grootouders ontsnapte. Enkele tientallen gendarmes en militairen zijn ter plaatse “op zoek naar sporen”.

Gisteravond na alweer een dag intensief zoeken, moest prefect Marc Chappuis van het departement Alpes-de-Haute-Provence een weinig hoopgevende boodschap brengen: “We hebben het kind niet kunnen vinden, Émile blijft onvindbaar”.

Sinds de verdwijning van het tweeënhalf jaar oude jongetje zaterdagavond door zijn grootouders werd gemeld, hebben de hulpdiensten en talloze vrijwilligers uit verschillende departementen nochtans kosten noch moeite gespaard om de peuter te vinden.

Ingesproken boodschap van moeder

“Bijna 800 mensen hebben twee dagen lang bijna non-stop gewerkt om het jongetje te vinden, binnen een straal van 5 km van het huis van zijn grootouders in het piepkleine gehucht Haute Vernet”, vertelde Chappuis. Een ingesproken boodschap van zijn moeder werd via luidsprekers uitgezonden door helikopters tijdens de zoekactie om het kind gerust te stellen, voor het geval het zich zou verstopt hebben. Maar allemaal tevergeefs.

“De eerste 48 uur zijn cruciaal om het kind levend terug te vinden”, zeiden de autoriteiten vanaf het begin van de zoektocht. Is het dan nu te laat? “We schatten dat het kind binnen 48 uur gevonden had moeten zijn als hij in het aangegeven gebied was”, klonk het gisteravond.

Maar de hoop om de jongen levend terug te vinden, wordt niet opgegeven. De zoekacties gaan vandaag op volle kracht door. Al zullen ze meer gericht zijn op de plek waar de jongen verdween. De strategie is om de massale zoekacties met vrijwilligers te staken en nog meer gericht te werk te gaan met gespecialiseerde middelen. De operaties zullen zich helemaal richten op dit gehucht aangezien er vooralsnog geen nieuwe aanwijzingen zijn sinds twee getuigen Émile zaterdag rond 17:15 uur alleen op straat zagen, in de buurt van het huis van zijn grootouders. De officier van justitie hoopt dat “deze onderzoeken informatie kunnen opleveren, en nieuwe plaatselijke aanwijzingen”.

Burgemeester: “Je ziet hier alles gebeuren”

“Alle hypotheses worden onderzocht”, verklaarde burgemeester François Balique vanmorgen nog aan ‘BFMTV’. Hij is van mening dat een misdrijf “zo goed als onmogelijk” is. Maar toch houden de speurders er nu ernstig rekening mee dat de peuter is aangereden door een auto of tractor.

“Je ziet hier alles gebeuren, iemand die je nog nooit hebt gezien, wordt meteen gespot. We zitten echt in een landelijk gebied. Als je naar dit gehucht komt, is dat alleen om de bewoners te zien”, legde hij uit. Het gehucht waar Émile zaterdag in de late namiddag aan de aandacht van zijn grootouders ontsnapte, telt slechts een vijftiental huizen en een dorpsplein. Zij meldden zijn verdwijning omstreeks 18:15 uur aan de politiediensten, maar sindsdien blijft Émile onvindbaar.

Volledig scherm Het gehucht Haute Vernet telt slechts een vijftiental huizen. © AFP

Volledig scherm Haute Vernet © AFP