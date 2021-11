Wenen vaccineert kinderen tegen corona: duizenden aanmeldingen

New York Times: VS verzwegen tientallen burgerdo­den bij bombarde­ment Syrië

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft verzwegen dat bij een luchtaanval op posities van Islamitische Staat in Syrië in maart 2019 tientallen burgerslachtoffers zijn gevallen. Een jurist van de luchtmacht waarschuwde direct na de aanval door twee vliegtuigen dat men mogelijk een oorlogsmisdaad had begaan. In plaats van onderzoek te doen, probeerde het leger alle sporen uit te wissen. Dat schrijft The New York Times. Bij het bombardement vielen tachtig doden, onder wie mogelijk zestig burgers, voornamelijk vrouwen en kinderen.

