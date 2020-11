Wellicht in januari toelating voor Boeing 737 MAX om opnieuw in Europa te vliegen

Spanje bouwt opvangcen­tra voor migranten op Canarische Eilanden

20 november Spanje is van plan om op de Canarische Eilanden tijdelijke opvangcentra voor migranten op te zetten voor 7.000 mensen. Het aantal migranten dat per boot van Noord- en West-Afrika naar de archipel in de Atlantische Oceaan reist, is dit jaar sterk toegenomen.