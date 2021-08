Welke wapens van VS zijn achtergebleven op luchthaven van Kaboel? En kunnen taliban er iets mee aanvangen?

Roeselare Sommelier Barin ontvlucht­te als kind Afghanis­tan en zet nu financiële actie op voor haar thuisland: “Uit dankbaar­heid voor het leven dat ik nu kan leiden”

7:25 “Ik kijk momenteel bewust heel weinig tv. Het is te confronterend.” Aan het woord is de 27-jarige Barin Dinzad. Op 8-jarige leeftijd ontvluchtte zij samen met haar familie Afghanistan en het schrikbewind van de taliban. Ze bouwde hier een nieuw leven op en schopte het, ondanks het alcoholverbod in haar thuisland, tot sommelier. Nu de taliban sinds kort opnieuw de plak zwaaien in Afghanistan, kon Barin niet bij de pakken blijven zitten. Met de winst die ze dezer dagen maakt met de verkoop van wijnen en champagne via haar webshop C-Page, probeert ze zoveel mogelijk Afghanen in Kaboel te helpen. “Wij zaten ooit in dezelfde situatie en kregen hulp. Nu is het mijn beurt om iets terug te doen”, aldus Barin.