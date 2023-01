Welke landen willen ‘rode lijn’ van Moskou overschrijden door gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne te leveren? En wat zal België doen?

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Onlangs besloten meerdere westerse bondgenoten van Oekraïne - na lang aarzelen - het Oekraïense leger van moderne zware tanks te voorzien. Zelensky was dankbaar, maar kwam al snel met een nieuw verlanglijstje. Hij vroeg zijn bondgenoten ook om langeafstandsraketten en gevechtsvliegtuigen.

Tegen: VS en Duitsland

Na de aankondiging van de Leopard 2-leveringen trok kanselier Olaf Scholz echter ook een rode lijn voor verdere militaire steun aan Oekraïne: hij sloot de levering van gevechtsvliegtuigen of de inzet van grondtroepen uit. Hij zou ervoor blijven zorgen dat Duitsland en de NAVO niet bij de oorlog betrokken raken.

In een reactie op de vraag van Oekraïne om ook gevechtsvliegtuigen te sturen, laat Scholz zondag weten dat “die kwestie niet aan de orde is”. “Ik kan alleen maar afraden om mee te gaan in een constant opbod aan wapensystemen. Als zodra er een besluit (over de tanks) genomen is, meteen een nieuw debat begint over iets anders, dan is dat niet ernstig”, aldus Scholz.

In de vorige discussie rond wapenleveringen moest Duitsland niet alleen overtuigd worden om zelf tanks te sturen, maar ook om andere landen toe te laten tanks (van Duitse makelij) te leveren aan Oekraïne. Deze keer zal echter de druk op de Verenigde Staten moeten worden gezet. F-16-gevechtsvliegtuigen mogen namelijk nooit doorgegeven worden zonder Amerikaanse toestemming.

Amerikaanse president Joe Biden staat ook niet te springen om er zelf te sturen, integendeel. De president zei vandaag “nee” op de vraag van journalisten of de Verenigde Staten F-16's gaan sturen.

KIJK. Biden (voorlopig) resoluut tegen de levering van gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne

Voor: Litouwen en Polen

Toch is de discussie over de volgende stap van militaire steun aan Oekraïne al begonnen, of Duitsland en de VS het nu willen of niet. Litouwen, een buurland van Rusland, vindt dat we de volgende ‘rode lijn’ over moeten gaan. President Gitanas Nauseda wil dat Kiev zo snel mogelijk ook de beschikking krijgt over gevechtsvliegtuigen.

“Ik denk dat deze rode lijn alleen in ons hoofd zit”, zei de Litouwse president. De bondgenoten zouden als het aan hem ligt zonder verder te aarzelen moeten voldoen aan het verzoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Nauseda noemt de gevechtsvliegtuigen “noodzakelijke militaire steun” in de oorlog tegen Rusland. Het Kremlin ziet zijn opmerkingen als bewijs voor de “extreem agressieve houding” van de Baltische staten en Polen.

Nauseda hoopt dat Duitsland en de VS zullen bijdraaien, net zoals bij eerdere “rode lijnen” gebeurde. Behalve de recent beloofde tanks wijst hij erop dat Duitsland aan het begin van de oorlog alleen nog maar helmen en vesten leverde en “onder geen enkele voorwaarde” wapens. Bovendien is Oekraïne inmiddels een kandidaat-lidstaat van de Europese Unie, “ook ooit een taboe”.

KIJK OOK. Na lang aarzelen ging Duitsland vorige week akkoord met de levering van eigen tanks

Andriy Yermak, een belangrijke adviseur van president Zelensky, suggereert dat hun buurland Polen bereid is F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne te leveren. Yermak zegt dat Oekraïne “positieve signalen” heeft gekregen van Warschau in een Telegrambericht. De Poolse premier Mateusz Morawiecki is echter voorzichtiger en benadrukt dat Polen enkel handelt in overleg met NAVO-bondgenoten.

“We coördineren alle acties gericht op het versterken van de Oekraïense defensiemacht met onze Navo-partners”, zei Mateusz Morawiecki op een persconferentie. Een eventuele overdracht van gevechtsvliegtuigen zou “enkel in volledige coördinatie” plaatsvinden, stelde hij nog. Ook de Poolse onderminister van Defensie Wojciech Skurkiewicz bevestigde dat een eventuele levering van F-16-gevechtsvliegtuigen van de Poolse luchtmacht aan Oekraïne niet aan de orde is.

Polen overwoog reeds in maart vorig jaar om zijn vloot van MiG-29's uit het Sovjettijdperk op te sturen. De Oekraïense piloten zijn ook vertrouwd met deze toestellen. Toch werd de deal afgeblazen nadat de VS bezorgd werd over een mogelijke escalatie in de vroege fase van de oorlog. Volgens berichten in Polen heeft Warschau in plaats daarvan reserveonderdelen geleverd.

Neutraal: Frankrijk, Nederland, VK

Andere landen zijn iets terughoudender in hun communicatie, maar laten wel een opening. De Franse president Emmanuel Macron sloot het leveren van gevechtsvliegtuigen niet uit. Hij waarschuwde wel voor het gevaar van escalatie. Zo zouden dergelijke toestellen alleen mogen worden ingezet om Oekraïens gebied te verdedigen, niet om Russisch territorium aan te vallen, zo zei hij na een gesprek met de Nederlandse premier Mark Rutte.

Volgens Rutte is er geen taboe en zal Nederland “met een open blik” kijken naar als Kiev met een officieel verzoek komt, maar hij benadrukte dat het sturen van straaljagers een grote stap zou zijn. Een woordvoerder van de Britse premier Rishi Sunak vindt het “op dit moment niet praktisch” om vliegtuigen te sturen.

KIJK OOK. Uitgelegd in 2 minuten: welk militair materiaal stuurt België naar Oekraïne?

Wat gaat België doen?

België is zelf ook in het bezit van F16’s, maar de woordvoerder van Defensieminister Ludivine Dedonder bevestigt aan onze redactie dat leveringen van deze toestellen voorlopig niet aan de orde zijn. “Wij zetten hier geen eenzijdige stappen, alles wordt besproken met de NAVO-bondgenoten”.

Daarnaast deelde de woordvoerder ook mee dat alle Belgische F16’s permanent in gebruik zijn. “We hebben toestellen in de VS voor opleidingsdoeleinden. Daarnaast zijn er toestellen op verschillende plekken in het buitenland voornamelijk voor trainingen. Ook zijn er toestellen in België zelf voor de opleiding van jonge piloten en als laatste hebben we zelf ook operaties die voorbereid worden.”

