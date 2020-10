Welke coronacrisis? Mensen staan op elkaar gepakt aan kabelbanen in Oostenrijkse Tirol

Vrouw die levend in lijkzak werd aangetrof­fen, is na twee maanden alsnog overleden

20 oktober De 20-jarige vrouw uit de Amerikaanse stad Detroit die eind augustus was doodverklaard, maar enkele uren later haar ogen opende in een uitvaartcentrum, is afgelopen zondag alsnog gestorven. Dat meldt de advocaat van de familie van de overleden Timesha Beauchamp.