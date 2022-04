Welke chemische en biologische wapens heeft Rusland in zijn arsenaal? En wat kunnen ze aanrichten?

Volgens het Azovbataljon, dat de Oekraïense havenstad Marioepol helpt te verdedigen, zouden de Russen “ een giftige stof van onbekende oorsprong ” hebben ingezet die ademhalingsproblemen, duizeligheid en misselijkheid veroorzaakt. Onafhankelijk onderzoek moet uitwijzen of die beschuldiging klopt, maar Oekraïne vreest al langer dat Moskou chemische en biologische wapens zal inzetten om een doorbraak te forceren in de oorlog. Welke wapens heeft Rusland op dat vlak eigenlijk in zijn arsenaal? En wat kunnen die aanrichten? Een poging tot antwoord.

Eerst en vooral: officieel heeft de Russische Federatie geen chemische of biologische wapens. De voormalige Sovjet-Unie tekende in 1925 het Protocol van Genève, dat het gebruik van chemische en biologische wapens verbood. In 1972 volgde de Biological Weapons Convention, dat ook toezag op de productie, opslag en handel van deze wapens. En in 1993 werd daar nog de Chemical Weapons Convention aan toegevoegd.

Op basis van die verdragen moesten ook de bestaande chemische en biologische wapens vernietigd worden, iets wat Rusland naar eigen zeggen ook deed. De Verenigde Staten gaven vorig jaar echter twee rapporten uit, waarin stond dat Rusland de voorwaarden van de twee conventies niet naleefde. Ook enkele incidenten doen experten vermoeden dat Moskou er een illegaal wapenprogramma onderhoudt.

Zo werden op 4 maart 2018 voormalig KGB-agent Sergei Skripal en zijn dochter Julia in het Britse Salisbury vergiftigd met het zenuwgif novitsjok. Op 20 augustus 2020 onderging de Russische oppositieleider Aleksej Navalny hetzelfde lot. Rusland ontkende iets met de aanslagen te maken te hebben, maar volgens de VS bestond er geen twijfel over dat de Russische Federatie erachter zat. Het biedt meteen een verontrustende glimp op wat de Russen voor chemische en biologische wapens in hun arsenaal zouden kúnnen hebben.

Aleksej Navalny met zijn gezin op zijn ziekenhuisbed, na zijn novitsjokvergiftiging.

Voor we daarop verder gaan, eerst nog iets over het verschil tussen biologische en chemische wapens. Biologische wapens bestaan uit bacteriën en virussen die een ziekte veroorzaken of uit gif dat afkomstig is van levende organismen, denk aan antrax of miltvuur (een infectie die veroorzaakt wordt door de miltvuurbacterie), de pokken of de pest. Chemische wapens bestaan uit door de mens gemaakte giftige stoffen.

In die laatste categorie zitten verstikkende gassen zoals fosgeen, bekend van de Eerste Wereldoorlog. Die vallen de luchtwegen aan en maken dat slachtoffers verdrinken in de afscheiding van hun eigen longen. Daarnaast zijn er blaartrekkende gassen, zoals mosterdgas. Die prikken en maken blaren als ze in contact komen met longen, huid of ogen. Ze kunnen iemand zwaar verbranden en zelfs blind maken.

In de Eerste Wereldoorlog werden voor het eerste chemische wapens gebruikt.

De meest dodelijke van allemaal zijn de zenuwgassen. Die verstoren in het menselijk lichaam de overbrenging van signalen via de zenuwen, met mogelijk verlamming en de dood tot gevolg. Een klein druppeltje kan genoeg zijn. Zo is minder dan 0,5 mg van het zenuwgas VX nodig om een volwassene te doden.

Biologische wapens kunnen besmettelijk zijn en werken vaak langer door, chemische wapens zijn beter te doseren. Dat zowel de Skripals als Navalny hun vergiftiging overleefden, is vermoedelijk te danken aan het feit dat ze maar een kleine hoeveelheid binnenkregen en snel behandeld werden. Dat zegt Gregory Koblentz, directeur van het Biodefense Graduate Program aan George Mason University in Virginia aan CNN.

Hoe een potentiële Russische aanval met chemische of biologische wapens er nu precies kan uitzien? Op twee manieren, volgens de Britse wapenexpert Hamish de Bretton-Gordon: door gebruik te maken van een stof waarvan achteraf gezegd kan worden dat die vrij is gekomen bij een industrieel ongeval (zoals chloor of ammoniak) of door voluit te gaan voor een uiterst dodelijk zenuwgif (zoals novitsjok of sarin, dat in 2017 in Syrië werd gebruikt). Dat lichtte hij toe in de Britse krant The Guardian.

Een slachtoffer van een aanval met chemische wapens door de Syrische president Bashar al-Assad.

Over welke stoffen Rusland exáct beschikt, is niet duidelijk. Vast staat wel dat er ten tijde van de Sovjet-Unie een gigantisch biologisch wapenprogramma bestond, dat zo’n 70.000 mensen tewerk stelde. Toen er na de Koude Oorlog ontmanteld werd, ontdekten wetenschappers dat er op massale schaal antrax, pokken en andere ziekten geproduceerd waren om als wapens in te zetten, na proeven op levende apen.

Toenmalig president Boris Jeltsin beloofde het programma te ontmantelen, maar gebeurde niet. Dat er daarna nog beweging was, blijkt onder meer uit een foutgelopen operatie in de jaren negentig. Toen werden stalen met dodelijke bacteriën en virussen gestolen uit westerse laboratoria en afgeleverd bij vliegtuigen van de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot in het kader van het biologische wapenprogramma. Zeker twee Russische agenten zouden daarbij om het leven gekomen zijn, toen ze in contact kwamen met de pathogenen.

Een test die antrax opspoort.

De afgelopen decennia werd Rusland ook gelinkt aan chemische en biologische aanvallen. De Russische troepen vochten onder meer aan de zijde van de Syrische president Bashar al-Assad. En van het Syrische leger is intussen bewezen dat ze ook chemische wapens gebruikten, onder meer sarin in 2017. Beelden van de door het dodelijke gas verkrampte lijken veroorzaakten toen internationale verontwaardiging. Rusland heeft ook hier altijd ontkend dat het daar iets mee te maken had.

