Wel 12.000 onopgehelderde sterfgevallen door oorlog in Oekraïne

Tienduizen­den mensen bij betogingen tegen wapenge­weld in VS: “Ik vraag om niet enkel te bidden, maar ook om actie te ondernemen”

In Washington DC vindt vandaag een grote mars plaats tegen het aanhoudende wapengeweld in de Verenigde Staten. De mars draagt de naam ‘March of our lives’ en komt er naar aanleiding van de massamoorden in onder meer Texas en Buffalo. Verschillende sprekers eisen dat er iets verandert aan de “second amendment” die wapenbezit en wapendracht toelaat.

11 juni