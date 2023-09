Wekenlange zoektocht naar vermist hondje op luchthaven Atlanta kent goede afloop: Maia is gevonden en wacht op hereniging met baasje

Dit weekend kende die zoektocht een goede afloop. Luchthavenpersoneel vond Maia zaterdag in de buurt van de noordelijke vrachtterminals, meldde de luchthaven van Atlanta dit weekend op X. “Vermoeid, maar in schijnbaar goeie gezondheid werd ze overgebracht naar een dierenarts. Binnenkort is ze weer thuis", klinkt het. Paula zelf reageerde in een verhaal op haar Instagrampagina dat ze ongelooflijk dankbaar is. Wanneer ze Maia terug in haar armen kan sluiten is nog niet bekend.