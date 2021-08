"Weinig waarschijnlijk" dat VS vertrek uit Kaboel uitstellen tot na 31 augustus

Gerepatri­eer­de familie raakte gezinslid kwijt op luchthaven Kaboel: “Hij probeerde dichterbij te komen, maar dat lukte niet”

23 augustus Een Belgisch-Afghaanse familie uit Ekeren is afgelopen zaterdag in België geland met een Nederlandse vlucht. Althans de meesten van hen. Een van de gezinsleden raakte gescheiden door de chaos en mensenmassa op de luchthaven van Kaboel. Het gezin praat bij VTM NIEUWS voor het eerst over wat ze meemaakten.